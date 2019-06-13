"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Тинькофф" запустил голосового помощника в сфере финансов и lifestyle-услуг по имени Олег. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Голосовой помощник будет поэтапно интегрирован в мобильное приложение "Тинькофф" на iOs, чуть позже - на Android.

Согласно сообщению компании, "Олег" поможет пользователям приложения "Тинькофф" управлять всеми ключевыми финансовыми и lifestyle-услугами экосистемы банка. Он сможет распознавать и интерпретировать голосовые запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы.

В круг обязанностей "Олега" на первое время будет входить: помощь в совершении денежных переводов на счета "Тинькофф" и Сбербанка, создание брони в ресторанах, запись в салоны красоты, покупка билетов в кино, поиск скидок на товары и услуги. "Олег" также сможет консультировать по банковским вопросам и акциям.

Функционал "Олега" будет расширяться, в дальнейшем "он будет интегрирован во все элементы экосистемы "Тинькофф" - путешествия, мобайл, инвестиции, страхование, развлечения, бизнес, джуниор и др.".

"Тинькофф банк" - онлайн-банк, основанный в 2006 году и обслуживающий около 8,5 млн клиентов. Клиенты банка обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Банк обладает облачным кол-центром из 10 тыс. сотрудников и сетью представителей из 2,5 тыс. человек для осуществления доставки продуктов по России. Материнская компания банка TCS Group Holding PLC торгуется на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль группы по МСФО по итогам 2018 года составила 27,1 млрд рублей.