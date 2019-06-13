Власти Тувы разработают программу ускоренного социально-экономического развития региона

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Тувы разрабатывает программу ускоренного социально-экономического развития Тувы, сообщил в четверг полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Мы договорились, проводил совещание министр экономического развития РФ, будет отдельная программа социально-экономического развития и в нее включат те проекты, которые не вошли в нацпроекты и федеральные программы", - сказал он на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС.

По его словам, сейчас правительство региона дорабатывает проект программы.

Ранее о необходимости отдельной федеральной программы ускоренного социально-экономического развития региона говорил глава республики Шолбан Кара-оол. На совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева 27 марта было принято системное решение по отстающим регионам - назначить ответственных кураторов на уровне не ниже федерального министра, который будет курировать проекты развития, пути выхода региона из непростой ситуации, и на федеральном уровне их сопровождать. По его итогам глава правительства назначил министра экономического развития Максима Орешкина курировать вопросы социально-экономического развития Тувы.