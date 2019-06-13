Профицит бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей

ГОРКИ, 13 июня. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей, при этом уровень ненефтегазовых доходов вырос. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей, выросла доля доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, сейчас они составляют порядка 57% всей доходной части, что, конечно, само по себе очень важно", - сказал премьер.

По оценке главы правительства, первый квартал был пройден "в целом достаточно неплохо, несмотря на некоторое замедление темпов". Медведев указал, что по ряду параметров, в том числе по объему доходов, ситуация оказалась несколько лучше, чем ожидалось. Говоря о ситуации с кассовым исполнением бюджета, то, по данным премьера, она осталась приблизительно на том же уровне, как и в предыдущие годы. "По итогам первого квартала - около 21%, в 2018 году было то же самое", - сказал Медведев.