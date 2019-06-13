Суд в Коми признал банкротом градообразующее предприятие "Интауголь"

СЫКТЫВКАР, 13 июня. /ТАСС/. АО "Интауголь", градообразующее предприятие приполярного моногорода Инта в Республике Коми, которое находится в стадии ликвидации, признано банкротом. Арбитражный суд Коми ввел в отношении "Интаугля" конкурсное производство на пять месяцев, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора АО "Коми энергосбытовая компания" к должнику АО "Интауголь", решил признать "Интауголь" несостоятельным и открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на пять месяцев", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что соответствующее решение было принято 6 июня.

Суд признал обоснованными требования "Коми энергосбытовой компании" возврата долга на 67 млн рублей и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. При этом полномочия председателя ликвидационной комиссии АО "Интауголь" Игоря Раюшкина прекращены. Конкурсным управляющим назначен Василий Елькин, рассмотрение его отчета назначено на 31 октября, говорится в материалах дела о банкротстве.

В июне 2018 года совет директоров АО "Корпорация по развитию Республики Коми" (шахта "Интауголь" находится в собственности региона) принял решение о ликвидации "Интаугля" в связи с планово-убыточной работой, что ранее неоднократно приводило к банкротству. Решение было принято из-за возрастающих убытков и перспективы потери основного рынка сбыта - поставок на Череповецкую ГРЭС из-за перевода станции на газ. В штате предприятия на тот момент было 1249 сотрудников. В октябре 2018 года шахта возобновляла добычу угля, который пользовался спросом в отопительный период.

Инта - приполярный моногород в Республике Коми с населением более 25 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на АО "Интауголь". Весной более половины сотрудников уволились и трудоустроились в другие добывающие предприятия в Воркуте, Инте и других регионах России. Работникам предоставлена информация о 1,5 тыс. вакансий на предприятиях горнорудной промышленности в Воркуте, Якутии, Туве, в Кемеровской, Белгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Норвегии.