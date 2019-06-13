Мутко назвал отстающие по темпам ввода жилья регионы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Выполнение целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда" может оказаться под вопросом из-за снижения объемов ввода жилья по итогам первых четырех месяцев 2019 года в ряде регионов РФ. Об этом на селекторном совещании по переходу на проектное финансирование сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"По сравнению с январем-апрелем произошло снижение объемов жилищного строительства более чем на 50% в четырех регионах: Магаданская область, Камчатский край, Санкт-Петербург (на 61%), Республика Алтай (на 57%) - это серьезное падение, которое может привести к сбою выполнения национального проекта. Я вас прошу еще раз обратить на это персональное внимание", - сказал Мутко.

Он напомнил, что в целом за январь-апрель введено 19,6 млн кв. м жилья, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель составляет около четверти от плана ввода по федеральному проекту "Жилье", добавил вице-премьер.

"Вы за эти цифры расписались, я знаю, что для многих это очень жесткие показатели. Но, коллеги, я обещаю, что первое полугодие закончится, и мы будем анализировать ситуацию. Будете лично писать объяснения, почему вы не ввели жилье", - сказал Мутко, обращаясь к представителям региональных властей. Он напомнил, что объем ввода жилья будет учитываться при оценке эффективности работы губернаторов.

Согласно паспорту национального проекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года ежегодный объем ввода жилья должен достичь 120 млн кв.м.