Медведев обеспокоен отставанием по кассовому исполнению федеральных целевых программ

ГОРКИ, 13 июня./ТАСС/. Кассовое исполнение федеральных целевых программ (ФЦП) в I квартале текущего года было хуже, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В целом ситуация с кассовым исполнением в этом случае несколько хуже, чем в прошлом году. I квартал - это всего 6%. В прошлом году было 9%", - сказал Медведев.

Он напомнил, что всего реализуются 19 ФЦП, на которые из федерального бюджета в этом году выделяется почти 480 млрд рублей.

"Кроме того, мы отстаем от показателя прошлого года и по уровню софинансирования из региональных и местных бюджетов, и привлечению внебюджетных средств, а также по заключенным контрактам. Все это нехорошая тенденция", - указал глава кабмина.