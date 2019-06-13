Медведев призвал обеспечить равномерное финансирование проектов в рамках ФАИП

ГОРКИ, 13 /ТАСС/. Финансирование проектов в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) должно быть более равномерным в течение года, заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Обычно и по объективным причинам значительная часть контрактов закрывается в конце года. Но все-таки я рассчитываю, что главные распорядители примут меры для того, чтобы финансирование шло более равномерно", - сказал Медведев.

По его словам, объем финансирования ФАИП с учетом Гособоронзаказа составляет более 860 млрд рублей.

"Здесь строятся и реконструируются 1300 практически разных объектов. Это необходимые гражданам нашей страны и, конечно, экономике тоже: дороги, мосты, линии связи и электропередач, школы, больницы", - сказал Медведев.

Медведев проанализировал общую ситуацию расходования средств в рамках федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Он напомнил, что в настоящее время реализуется 19 ФЦП. "На эти цели в этом году планируется направить из федерального бюджета почти 480 млрд рублей", - сказал он, пояснив, что это инвестиции в инфраструктуру, строительство и реконструкцию социальных объектов, деньги на поддержку научных исследований, на инновации и т.д.

"В целом ситуация с кассовым исполнением в этом случае несколько хуже, чем в прошлом году: первый квартал - это всего 6%, в прошлом году было 9%, - привел данные Медведев, обратив внимание на то, что по отношению к прошлому году есть отставание по уровню софинансирования из региональных и местных бюджетов и привлечению внебюджетных средств. - Все это - нехорошая тенденция".