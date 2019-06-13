Кабмин рассматривает законопроект по либерализации валютного контроля

ГОРКИ, 13 июня. /ТАСС/. Правительство намерено снять лишнее регулирование при валютном контроле. На заседании правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев предложил рассмотреть законопроект, который "направлен на либерализацию валютного контроля".

Глава кабинета министров напомнил, что один из национальных проектов посвящен международной кооперации и экспорту. При этом он констатировал, что "сфера валютного контроля пока еще достаточно сильно зарегулирована". Медведев уточнил, что "это касается и репатриации экспортной выручки".

"Сейчас экспортеры обязаны зачислять на счета в российских банках всю выручку, причем в жестко определенные сроки, что зачастую создает дополнительные проблемы для бизнеса, требует затрат, осложняет работу с зарубежными партнерами", - отметил премьер-министр.

По его словам, предлагается отменить это требование в отношении выручки в рублях. "Для несырьевого экспорта - уже с 1 января 2020 года в полном объеме, для сырьевых товаров - поэтапно. К 2024 году все экспортные операции по таким товарам будут освобождены от обязательной репатриации рублевой выручки", - пояснил Медведев.

По мнению председателя правительства, новый порядок "не только снизит административные издержки экспортеров, но и создаст условия для более активного использования рубля в международных расчетах". Он добавил, что "упростится режим операций по счетам физических лиц-резидентов, которые открыты в банках стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития или ФАТФ в том случае, если государство участвует в международном обмене финансовой информацией".