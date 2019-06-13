СМИ: в Эквадоре нашли одно из самых крупных в мире месторождений меди, золота и серебра

ТАСС, 13 июня. Одно из самых крупных в мире месторождений золота, меди и серебра открыто в Эквадоре на территории северной провинции Имбабура. Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на информацию министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, углеводородов, горнорудной промышленности южноамериканской страны.

Месторождение "Альпала" может оказаться "самым крупным хранилищем серебра, третьим [по запасам] золота и шестым - меди в мировом рейтинге", говорится в сообщении ведомства. Оно обнаружено в рамках осуществления проекта "Каскабель".

Специалисты оценивают резервы "Альпалы", разработка которого может занять 49-66 лет, "в 10,9 млн т меди и более 23 млн унций золота", говорится в информации эквадорского министерства. Объем добычи меди на месторождении в первые 25 лет составит около 207 тыс. т, золота - 438 тыс. унций, а серебра - 1,4 млн унций.