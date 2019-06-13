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Банк "Восточный" доначислил резервы в размере 5,1 млрд рублей согласно предписанию ЦБ

В кредитном учреждении заявили о его финансовой устойчивости

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Банк "Восточный" доначислил резервы в размере 5,1 млрд рублей на покрытие плохих кредитов согласно очередному предписанию Банка России, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Действительно, банк получил предписание о доначислении резервов по ряду активов на сумму 5,1 млрд рублей. Банк исполнил очередное предписание ЦБ РФ в полном объеме и в указанный срок. При этом банк не нарушил обязательные нормативы достаточности капитала и на текущий момент не имеет не исполненных обязательств перед ЦБ", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что в настоящий момент "банк финансово устойчив, способность банка отвечать по своим обязательствам не вызывает сомнений".

Ранее в инвестиционном фонде Baring Vostok сообщили, что ЦБ предписал банку "Восточный" досоздать резервы еще на 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

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