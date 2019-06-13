Кабмин не выдвинул Орешкина для избрания в совет директоров АО "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство предложило 15 кандидатур для избрания в совет директоров АО "ГЛОНАСС", следует из распоряжения кабмина.

В списке претендентов отсутствуют входящие сейчас в совет министр экономического развития Максим Орешкин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак и врио главы Республики Алтай, председатель правительства республики Алтай Олег Хорохордин.

В числе новых кандидатов - замминистра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Евгений Кисляков.

В список кандидатов также включены входящие в настоящее время в совет зампред правительства Юрий Борисов, первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков, министр транспорта Евгений Дитрих, замруководителя научно-технической службы - начальник центра защиты информации и специальной связи ФСБ РФ Андрей Ивашко, зампред ВЭБ.РФ (главный экономист) - член правления Андрей Клепач, помощник президента РФ Игорь Левитин, гендиректор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский, замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, первый замгендиректора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Роскосмоса Юрий Урличич, директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений Чаркин, первый замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, директор департамента Минпромторга Василий Шпак, замминистра внутренних дел РФ Виталий Шулика и председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации высшего образования "Университет Иннополис" Николай Никифоров.

В настоящее время в совет директоров "ГЛОНАСС" входят 17 человек.

АО "ГЛОНАСС" - оператор государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС".