Власти Удмуртии окажут помощь уволенным сотрудникам предприятия "Газпром спецгазавтотранс"

ИЖЕВСК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии окажут всю необходимую помощь работникам предприятия "Газпром спецгазавтотранс" с офисом в Ижевске, на котором ранее начались сокращения сотрудников, сообщил в четверг журналистам первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"Каждый работник предприятия получит необходимую юридическую помощь, получит необходимую финансовую помощь, если они будут в итоге вставать на биржу труда, и сокращения будут продолжаться. Пока мы не знаем, какая глубина будет этих сокращений и сколько в итоге людей уведомления получат. И третье, что мы делаем вместе с нашими предприятиями - подбираем вакансии для сотрудников "Спецгазавтотранса", кто хочет и готов переходить на новую работу. Сегодня этих вакансий более чем достаточно", - сказал он.

По словам Свинина, республика также готова вести работу над тем, чтобы оказывать компании финансовую помощь и помогать предприятию с поиском заказов. "К сожалению, сегодня нам позиция собственника неизвестна. То есть все наши обращения к нему, которые идут регулярно, они пока, к сожалению, остаются вне какого-то ясного ответа", - уточнил он.

Как сообщили ранее ТАСС в Минсоцполитики и труда Удмуртии, предприятие с начала 2019 года высвободило более 500 работников, проживающих в регионе. В ноябре 2018 года в отношении "Газпром спецгазавтотранса" была введена процедура наблюдения. Предприятие является многопрофильным, входит в число ведущих подрядно-строительных компаний нефтегазовой отрасли. Ключевые направления деятельности - строительство и капитальный ремонт линейной части магистральных трубопроводов, строительство автомобильных дорог, инженерная подготовка объектов нефтяных и газовых месторождений, строительство наземных (площадочных) объектов нефтегазового комплекса.