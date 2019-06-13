Эксперты: почти половина населения Земли будет жить в зоне покрытия 5G к концу 2024 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Почти половина населения в мире будет жить в зоне действия сетей связи пятого поколения (5G) к концу 2024 года. Такой прогноз представлен Ericsson Mobility Report.

В документе отмечается, что из-за быстрых темпов развертывания технологий 5G компания пересмотрела свой прогноз, который был выпущен в ноябре 2018 года. "Согласно обновленной оценке, к концу 2024 года в мире будет зафиксировано 1,9 млрд подключений - на 400 млн, или 27%, больше, чем было заявлено в ежегодном отчете. Другие прогнозные данные отчета были также пересмотрены в большую сторону. В частности, 45% мирового населения будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2024 года", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, последний показатель может вырасти до 65% за счет применения технологии совместного использования частотного ресурса, позволяющей развертывать сети 5G на частотных диапазонах LTE. В нескольких странах операторы уже запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию, что произошло сразу после появления смартфонов с поддержкой 5G, отмечают эксперты. При этом, говорится в исследовании, на некоторых рынках операторы имеют амбициозные цели по созданию 5G-покрытия для почти 90% населения в первый же год.

"Смартфоны, предназначенные для всех основных частотных диапазонов, появятся в продаже в течение этого года. К концу 2019 года в мире будет более 10 млн 5G-подключений. Это станет возможным благодаря увеличению количества моделей 5G-устройств в продаже и запуску все большего числа 5G-сетей. Быстрее всего технологии 5G будут развиваться в Северной Америке - в 2024 году на сети 5G будет приходиться 63% от общего числа подключений, на втором месте будет Северо-Восточная Азия (47%), на третьем - Европа (40%)", - отмечается в прогнозе.

Увеличение трафика и интернет вещей

Кроме этого, эксперты делают особый акцент на том, что глобальный трафик данных в сетях сотовой связи продолжает расти и в I квартале 2019 года он увеличился на 82% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года.

"В настоящее время в мире насчитывается 1 млрд IoT-подключений [Internet of Things, интернет вещей], а к концу 2024 года их число вырастет до 4,1 млрд, из которых 45% будут приходиться на сегмент массового интернета вещей. Решения Massive IoT [интернет вещей с более широким покрытием связью] будут применяться в ЖКХ, системах интеллектуального учета, медицинских носимых устройствах и датчиках транспортных систем слежения", - добавили эксперты.