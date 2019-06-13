Кабмин готов направить средства на поддержку индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство готово направить до конца года до 500 млн рублей из федерального бюджета для поддержки проектов развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионах. Об этом в ходе селекторного совещания с губернаторами по переходу на проектное финансирование заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы в конце года еще до 500 млн рублей готовы направить, если вы, [регионы], начнете показывать нам проекты [развития ИЖС]. <…> Вы можете начать [реализацию проектов] за свои ресурсы, а мы в конце года вас поддержим финансово. Договоренность в правительстве есть, мы можем еще 10-12 регионов до конца года поддержать", - отметил Мутко.

Вице-премьер добавил, что в некоторых субъектах доля ИЖС занимает до 60% в общем объеме ввода жилья. Также Мутко напомнил, что пилотный проект развития ИЖС сейчас реализуется в Липецкой области, на эти цели субъекту будет выделено 160 млн рублей из федерального бюджета. По словам замглавы администрации региона Ильи Тузова, проект по строительству индивидуальных домов реализуется на трех пилотных участках - возле Липецка, Ельца и вблизи села Желтые Пески.

Виталий Мутко ранее поручил разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития индивидуального жилищного строительства в России. Предполагается, что в программу развития ИЖС будет включен вопрос ипотечного кредитования на строительство дома, а также создания необходимой инфраструктуры, включая газо-, водоснабжение, электричество и строительство дорог.

Ожидается, что эта программа начнет реализовываться в 2020 году.