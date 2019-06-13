УФАС Петербурга выявило картельный сговор на торгах по организации спортивных мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вынесло решение о наличии картельного сговора пяти компаний и одного индивидуального предпринимателя на 23 торгах по организации спортивных мероприятий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Санкт-Петербургское УФАС России вынесло решение о наличии картельного сговора в действиях петербургских компаний и индивидуального предпринимателя: ООО "Адриатика МСК", ООО "Олимпия", ИП Новожилов Н. Д., ООО "Питер Экспо", ООО "Спорт-Сервис" и ООО "ПитерСнаб". В течение 2016-2018 годы организации и ИП участвовали в 23-х торгах на оказание услуг по обеспечению проживания, питания, доставки к месту проведения участников спортивных мероприятий, предоставления спортивного инвентаря и т. д.", - говорится в сообщении.

Заказчиками в торгах выступали государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края, общая сумма заключенных контрактов составила более 11 млн рублей. Антимонопольный орган установил, что при участии в аукционах организации использовали идентичные ip-адреса, электронную почту, а также единую стратегию поведения, которая приводила к минимальному снижению цены на торгах.