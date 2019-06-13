Власти Удмуртии намерены завершить разделение авиакомпании "Ижавиа" до конца 2019 года

ИЖЕВСК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии намерены завершить разделение авиакомпании "Ижавиа" на авиакомпанию и аэропорт до конца 2019 года, сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер республики Александр Свинин.

"До конца года глава республики поставил задачу Минтрансу [разделить авиакомпанию]. Компания будет разделена, у нас появятся два юридических лица, и есть несколько моделей по аэропорту, как этот проект можно сделать. Можем привлечь уже существующего оператора. <...> Мы со всеми сейчас ведем активные переговоры", - рассказал Свинин.

В мае этого года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что сроки разделения предприятия "Ижавиа" на авиакомпанию и аэропорт перенесли из-за оформления необходимых документов, которые позволят не прекращать деятельность по перевозке пассажиров. Глава республики при этом не уточнил, когда планируют завершить все необходимые процедуры.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии намерены выделить аэропорт Ижевска из общего с авиакомпанией "Ижавиа" юрлица. В декабре 2017 года Бречалов на совещании по транспортному комплексу республики отметил, что в большинстве регионов аэропорт отделен от авиакомпании - это два независимых юридических лица. "Ижавиа" создана в 1944 году, в настоящее время является открытым акционерным обществом. Компания эксплуатирует самолеты Як-42Д.