Запасы нефти стран ОЭСР в апреле превысили норму на 54,4 млн баррелей

ТАСС, 13 июня. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2019 года выросли на 25 млн баррелей по отношению к марту и достигли 2,874 млрд баррелей, говорится в июньском отчете ОПЕК.

Таким образом этот показатель превысил данные прошлого года на 54,4 млн баррелей и оказался на 7,6 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня.

При этом запасы непосредственно нефти показали дефицит в размере 0,2 млн баррелей, в то время как нефтепродукты показали профицит - 7,9 млн баррелей выше пятилетней нормы.

На этом уровне запасы покрывали потребности стран ОЭСР в нефти и нефтепродуктах на срок 60,1 суток (1,1 суток сверх уровня годом ранее), но на 1,4 дня ниже нормы.

Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи.