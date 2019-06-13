Кудрин не исключил, что индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Индексация пенсий выше инфляции с 2020 года может потребовать расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), если темпы роста экономики будут низкими, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"В следующие годы - 2020-2021 [годы] - нужно, чтобы проходила более высокая индексация базовой пенсии. И насколько правительство будет выше инфляции пенсии индексировать - это, мне кажется, остается вопросом. Для этого нужны более высокие темпы экономического роста, - сказал Кудрин. - Если нет, надо будет более жесткие меры принимать, определяться, откуда брать деньги: перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить".

По мнению главы Счетной палаты, темпы роста экономики РФ в этом году не превысят 1%, а в 2020 году - 1-2%, так как нынешних мер правительства недостаточно для выхода на более высокие темпы роста.

По оценке Минэкономразвития, рост российской экономики в 2019 году может превысить 1,3%, а в 2020 году достигнет 2% и ускорится до 3,3% по итогам 2024 года. Также в Минэкономразвития ожидают, что инфляция в РФ на конец 2019 года составит 4,3%, в 2020 году - 3,8%.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05% (при инфляции в 4,3% за 2018 год). В результате страховая пенсия выросла в среднем по России на тысячу рублей и в среднем составила 15,4 тыс. рублей. Кроме того, с 1 апреля были проиндексированы социальные пенсии - на 2%.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионной системы, согласно которому пенсионный возраст для мужчин будет увеличен до 65 лет, для женщин - до 60 лет. Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. рублей в месяц.

Переходный период

Кудрин напомнил, что пенсионный возраст будет повышаться постепенно и займет 10 лет.

"Пенсионная реформа, конечно, не завершена. Начинается 10-летний период перехода к новому пенсионному возрасту. Переходный период позволит перераспределить ресурсы, которые получает пенсионная система на задачи повышения пенсий, не сразу, в течение одного-двух лет, а в течение 10 лет. В течение 10 лет этот ресурс будет все время перераспределяться с учетом вступления в пенсионный возраст меньшего количества людей. Здесь нет быстрого результата", - пояснил глава Счетной палаты.

"В первый год повышение пенсий будет существенным. Даже если по тысяче [рублей] в месяц, 12 тыс. [рублей] в год дополнительного дохода пенсионер получит. Это не ахти что, но это более-менее неплохая поддержка по сравнению с предыдущими годами", - отметил Кудрин.