Счетная палата и Минфин предложили сократить сроки за экономические преступления

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Счетная палата и Минфин подготовили предложения по декриминализации экономических преступлений: они включают в себя сокращение сроков заключения, уменьшение возможности арестов до суда и прочие шаги. Об этом сообщил в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Речь о сокращении сроков за отдельные экономические преступления, существенном уменьшении возможности арестов до судов и некоторых других шагах, которые уменьшали бы напряжение, ответственность при несущественных экономических ошибках, или при недоказанности до суда", - сказал Кудрин.

По его мнению, полностью отменить тюремное заключение за экономические преступления невозможно, но нужно работать над сокращением его сроков.

"Полностью это невозможно, но сократить срок заключения - да, мы так считаем. Нужно оговаривать строго, есть особые случаи, особо сложные, где, может быть, допускается арест. Но в целом, я считаю, нужно менять подход к обращению с обвиняемыми в экономических преступлениях", - сказал Кудрин.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ заявил, что он совместно с Алексеем Кудриным подготовил предложения по декриминализации экономических преступлений. По мнению Силуанова, за экономические преступления наказания должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные. Декриминализация экономических статей поможет повышению доверия бизнеса к власти.

По словам Силуанова, концепт этих предложений уже подготовлен, но их нужно обсудить с представителями силовых ведомств и с руководством страны.