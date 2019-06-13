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ПМЭФ-2019

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,27 трлн рублей

По информации фонда "Росконгресс", эта цифра не включает соглашения, сумма которых является коммерческой тайной
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© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего с 6 по 8 июня 2019 года, заключили на его полях 745 соглашений на общую сумму 3,27 трлн руб. Об этом в четверг сообщил фонд "Росконгресс", выступающий организатором форума.

"В этом году на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей", - отмечается в сообщении. В "Росконгрессе" добавили, что данная цифра не включает соглашения, сумма которых является коммерческой тайной.

При этом днем 8 июня советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков сообщал, что было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей.

Наиболее крупными сделками являются соглашение между Ленинградской областью и ООО "Русхимальянс" по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ (750 млрд руб.), договор Ростовской области с "ЮГ-Энерго" о реализации ряда проектов на мощностях Новошахтинского завода нефтепродуктов (177 млрд рублей) и соглашение Ленинградской области с "Еврохимом" о намерениях заключить специнвестконтракты на 163 млрд рублей.

Для участия в форуме в Санкт-Петербург приехали государственные и политические деятели из 110 стран мира. Кроме того, участие в нем приняли 3,5 тыс. российских и иностранных компаний, подытожили в фонде "Росконгресс".

Теги
РоссияКобяков, Антон АнатольевичПМЭФ-2019
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