Билл Гейтс поддержал стартап, разрабатывающий энергоэффективные фотонные чипы для AI

ТАСС, 13 июня. Американская компания Luminous Computing привлекла финансирование в $9 млн для разработки энергоэффективных оптических микрочипов, предназначенных для AI-моделей. Среди ключевых инвесторов - основатель Microsoft Билл Гейтс, сообщает MIT Technology Review.

Новый оптический микрочип способен существенно ускорить работу алгоритмов машинного обучения и потребляет меньше энергии по сравнению с другими полупроводниками. В то время как обычные полупроводники используют энергию электронов для выполнения сложных математических расчетов, чип, разработанный Luminous, использует фотоны.

В новой технологии используются лазеры для излучения света через волновые трубки на чипе. Используя различную длину волны, соответствующую определенному цвету, фрагменты данных перемещаются через волноводы со скоростью, многократно превосходящей обычные электрочипы.

Способность быстрой передачи информации необходима для обработки массивов больших данных и сокращения энергопотребления. Проблема экономии энергии и скорости обработки данных сегодня особенно актуальна - по данным исследований института Open AI, вычислительные мощности, необходимые для алгоритмов искусственного интеллекта, удваиваются каждые три с половина месяца.