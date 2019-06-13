В Минске подтверждают намерение пересмотреть с РФ тариф на транзит нефти в конце года

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Вопрос тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии будет рассмотрен в плановом порядке в конце текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики Владимир Колтович.

В апреле МАРТ провело переговоры с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по вопросу увеличения на 23,1% своего тарифа на транзит нефти. ФАС посчитала доводы Минска в этом вопросе необоснованными, отметив, что вопрос лежит в плоскости планового тарифного регулирования и изменение тарифа на транзит будет рассмотрено в конце года.

"Пересмотр в установленном порядке - в конце года мы рассматриваем эти вопросы", - сказал Колтович. Он подтвердил, что ранее белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти из РФ на 23,1%, однако это предложение не прошло, "поскольку РФ предложила четко обосновать причины повышения на этот процент". Отвечая на вопрос, отказался ли Минск от своей позиции по увеличению стоимости транзита, Колтович сказал, что пока "пока мы работаем".

"Эта тема остается, но вы же знаете, что существует методика, за рамки которой ни одна из сторон не должна выходить. В этой связи любое повышение тарифов на транзит нефти должно и будет соответствовать той методике, которая есть, по установке тарифов", - сказал глава МАРТ.

Ранее Белоруссия письменно уведомила компанию "Транснефть", что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%, ссылаясь на экологическую ситуацию в Белоруссии. СМИ сообщали, что представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии провели переговоры с ФАС РФ по этому вопросу. В ФАС посчитали доводы белорусской стороны необоснованными. Индексация тарифов на транспортировку российской нефти производится на цифру прогнозной инфляции в РФ, увеличенную на 3 п.п. В текущем году тарифы были проиндексированы на 7,6%.