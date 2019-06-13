Россияне смогут оформить излишки используемой ими земли

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Владельцы земельных участков смогут зарегистрировать излишки земли, если в процессе комплексных кадастровых работ выяснится, что площадь используемой ими земли больше предусмотренной документами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра в четверг.

Изменения в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости, упрощающие проведение комплексных кадастровых работ, были одобрены Совфедом 11 июня.

"Если в ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, что гражданин использует большую площадь земли, чем это предусмотрено документами, закон дает ему возможность оформить такие излишки. С момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20%. Проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях", - приводит пресс-служба слова руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.

Одобренный закон предусматривает, что Росреестр будет устранять ошибки в местоположении границ земельных участков и административных границ. В службе госрегистрации подчеркнули, что итоги кадастровых работ позволяют местным органам власти повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить права собственников.

Отмечается, что проект закона был разработан на основе анализа кадастровых работ в 2017-2018 годах на территории 16 регионов. В 2019 году на выполнение такого вида работ в 33 субъектах РФ из федерального бюджета будут выделены 205 млн рублей. По информации Росреестра, на 2020 год в службу поступили заявки от 46 субъектов РФ на проведение комплексных кадастровых работ.