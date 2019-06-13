Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Доходы бюджета за отчетный период составили 7,865 трлн рублей, из них 3,420 трлн нефтегазовые доходы, а 4,445 трлн рублей - ненефтегазовые. Расходы бюджета за пять месяцев составили 6,716 трлн рублей.

Самыми большими статьями расходов бюджета стали социальная политика - 2,1 трлн рублей, национальная оборона - 1,263 трлн рублей и национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 711,4 млрд рублей.

По итогам 2018 года федеральный бюджет РФ стал профицитным впервые за семь лет, профицит составил 2,7% ВВП.