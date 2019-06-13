Цифровизация станет главной темой международного янтарного форума в Светлогорске

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главной темой Международного экономического форума янтарной отрасли "Amberforum-2019" в Калининградской области станет цифровизация и ее возможности, в том числе в борьбе с контрафактной продукцией. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Калининградского янтарного комбината (КЯК, контролируется Ростехом) Михаил Зацепин.

Форум пройдет с 20 по 23 июня в курортном городе Светлогорске на площадке театра эстрады "Янтарь Холл". Об участии в нем заявили участники из России, Литвы, Польши, Германии и Китая, ожидается участие представителе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. Янтарный комбинат выступает организатором мероприятия.

"Тема форума в этом году - цифровизация. Главная цель цифровизация для нас не столько во внедрении самих по себе новых технологий. Ее концептуальная задача глобально повысить эффективность производства, бизнеса, по-новому взглянуть на традиционные технологические процессы, повышая их эффективность. Цифровизация может помочь нам, в том числе при решении вопросов в борьбе с контрафактом", - сказал Зацепин, заметив, что на комбинате, например, уже налажен учет движения сырья по всем переделам с использованием штрих-кодирования.

Проблема торговли контрафактным янтарем обрела глобальный характер, отметил гендиректор комбината. "Если мы возьмем магазины, которые торгуют [изделиями из янтаря] в Москве и особенно в Санкт-Петербурге, то натурального янтаря там если будет 10% - то это уже хорошо", - отметил он, добавив, что под видом янтаря в основном продаются смолы "непонятного содержания, синтетические" и различные клеи. Из-за этого многие туристы вместо янтаря покупают фальсификат по ценам, превышающем стоимость настоящего янтаря, которые продает, например Янтарный комбинат, в десятки раз. Причем иногда контрафактная продукция продается с этикетками предприятия.

Главная отличительная особенность натурального янтаря, которая позволяет его идентифицировать, это то, что он не тонет в соленой воде, сообщил Зацепин. Однако провести такую проверку дорогостоящих ювелирных изделий, по его словам, затруднительно.

В рамках форума предприятие представит первую в мире фондовую технологическую коллекцию балтийского янтаря, созданную комбинатом в сотрудничестве с учеными. "Данная коллекция является базой для сбора, обобщения и обмена научными знаниями о балтийском янтаре и других ископаемых смолах", - уточнил он. Коллекция, по его словам, призвана обеспечить экспертов легитимными образцами янтаря для исследований и сравнительных испытаний. "Эта коллекция может быть интересна ученым, криминалистам, владельцам частных и государственных коллекций", - добавил он.

О форуме и янтаре

Форум пройдет в Светлогорске в четвертый раз. В его рамках будет работать выставка ювелирной продукции из янтаря, на которой свои изделия представят до 50 компаний, занятых его обработкой. Пройдет единственный в мире аукцион по продаже уникальных янтарных самородков весом свыше 1 кг. На аукцион будет выставлено 20 камней, добытых комбинатом. Самый крупный, по данным, опубликованным пресс-службой КЯК, будет выставлен на продажу со стартовой ценой свыше 792,6 тыс. рублей.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. т. В 2018 году добыча составила рекордные 500 т, превысив показатель 2017 года - 453 т - более чем на 10%.