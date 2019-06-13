Глава Societe Generale: аппетит зарубежных инвесторов к российским активам растет

"Мы должны жить и работать, учитывая потенциальный риск усиления санкций. И, конечно же, мы должны соблюдать международные санкции так же, как мы соблюдаем российские законы. Именно поэтому мы разработали диверсифицированную банковскую модель: например, когда мы предоставляем автокредиты, либо ипотеку, так как они не попадают под санкции. Возможно, мы из-за санкций теряем какие-то бизнес-возможности, но при этом открываем новые, что создает у нас иммунитет против санкций. Несмотря на эти риски, мы видим все больше аппетита инвесторов к работе на российском рынке в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Например, общее количество еврооблигаций из России, выпущенных к текущему моменту 2019 года, равняется всему количеству еврооблигаций, выпущенных за весь 2018 год", - сказал Удеа.

Отвечая на вопрос о состоянии инвестиционного климата в России, Удеа отметил, что ситуация в 2019 году не сильно изменилась в сравнении с прошлым годом.

"Правительство смогло удержать достаточно стабильную финансовую ситуацию в условиях профицита бюджета и текущего счета, а также уровня золотовалютных резервов в соотношении с задолженностью по внешнему долгу. Российская экономика растет темпами в районе 1-1,5% в год. Для того, чтобы обеспечить дальнейший рост, нужно проводить структурные реформы. Мы по-прежнему оптимистично настроены по отношению к развитию экономики России и, в частности, банковского сектора, в сфере диджитализации. В России обширные человеческие ресурсы с очень хорошим образованием, навыками. Поэтому, пока правительство будет продолжать осуществлять разумную политику, структурные реформы, нацеленные на рост, а ЦБ будет последовательно проводить свою денежно-кредитную политику и улучшать регулирование, наше мнение, конечно, остается положительным", - резюмировал он.