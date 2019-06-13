Глава Societe Generale: снижать комиссии за эквайринг в России сейчас было бы неправильно

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Уровень развития российского рынка безналичных платежей пока отстает от европейского, поэтому сейчас не самый подходящий момент для снижения ставок по эквайрингу, заявил в интервью ТАСС главный исполнительный директор Societe Generale Фредерик Удеа.

"Уровень развития системы кредитных карт в России пока не такой, как в Европе, европейский рынок очень конкурентный в этом смысле. Количество платежей по кредитным картам ниже, чем во Франции или других европейских странах. И поскольку требуются значительные инвестиции для того, чтобы поддерживать как эффективность, так и безопасность системы безналичных платежей, то сейчас неправильный момент, чтобы снижать комиссии за эквайринг", - сказал Удеа.

Он отметил, что обслуживание и обеспечение безопасности платежной системы обходится дорого.

"Люди могут думать, что это легко - иметь платежную систему с кредитными картами. Но надо не забывать, что нужно обеспечивать безопасность, а это недешево, мы видим все большее количество мошенничеств с кредитными картами. И кроме того, в системе существует структура страхования, которая также обходится недешево. Поэтому банки получают определенное вознаграждение за этот сервис. Но я думаю, что это, скорее, вопрос масштаба. При росте доли использования кредитных карт будет возникать возможность снижения таких комиссий за эквайринг", - считает Удеа.

Он также положительно оценил инициативу ЦБ РФ развивать собственную систему быстрых платежей - такую же, как и в Центральной Европе. "И мы, конечно, будем наблюдать в России приближение к европейским стандартам", - заключил банкир.

В начале этого года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высокие комиссии за банковский эквайринг: российские банки в среднем берут около 3%, в то время как в Европе - около 0,2-0,3%.

ЦБ направил в правительство свои предложения по снижению комиссий за прием карт в отношении социально значимых товаров и услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости). Предложения были выработаны совместно с банками, платежными системами, торгово-сервисными предприятиями и профильными ассоциациями.