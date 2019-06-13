Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 7 июня 2019 года составили $502,7 млрд, что на $7,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Таким образом, объем международных резервов превысили установленный ЦБ РФ целевой уровень на отметке в $500 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 1,5% "преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.