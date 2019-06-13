Поставки лома на экспорт через биржевые торги могут начаться с 1 января 2020 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ и ФАС РФ до 1 сентября должны внести в правительство проекты изменений в постановления, касающиеся отчуждения лома и отхода черных металлов, для организации биржевых торгов ломом с 1 января 2020 года. Соответствующее предложение обсуждалось на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, следует из протокола совещания (есть в распоряжении ТАСС).

Отчуждение лома на экспорт, согласно тексту протокола, должно происходить только через проведение биржевых торгов или в случае, если лом был приобретен на биржевых торгах.

На такие сделки также будет распространяться постановление правительства РФ о минимальном объемах таких сделок с целью информирования ФАС для недопущения антиконкурентного формирования цен на лом и продукцию его передела на различных стадиях.

При этом экспорт лома с 1 июля по 31 декабря 2019 года предлагается квотировать по регионам пропорционально объемам, которые экспортировались с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года из каждого субъекта РФ. Поправочные коэффициенты предлагается установить от 0,5 до 1,5. Так, для Дальневосточного и Южного федеральных округов, где наблюдается дефицит лома, установлены самые низкие коэффициенты - 0,6 и 0,5 соответственно. Квотирование не будет распространяться на страны ЕАЭС. Проект постановление о его введении Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС РФ должны внести до 25 июня текущего года.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил о том, что министерство рассматривает возможности торговли ломом черных металлов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Как сообщалось ранее, Фонд развития трубной промышленности в конце декабря 2018 года направил в Минпромторг РФ предложение ограничить экспорт лома из РФ на шестимесячный срок в связи с его дефицитом на российском рынке. Решение продиктовано формированием отрицательного баланса лома в России и недостатком сырья для электросталеплавильных мощностей. Решение не было поддержано Национальной саморегулируемой организацией предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления ("Руслом.ком"). В ассоциации "Русская сталь", объединяющей крупнейших производителей черных металлов и труб, отмечали, что среди членов ассоциации нет единого мнения об инициативе запрета экспорта лома из России при том, что вопрос обсуждается уже больше года.