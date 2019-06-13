Штраф за хранение личных данных россиян за рубежом может вырасти до 18 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Законопроект о повышении до 18 млн рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов, следует из думской информационной базы данных.

В частности, невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет грозить штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для на должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований о локализации баз данных предусмотрено не было. В результате интернет-корпорации были оштрафованы на 3 тыс. рублей по статье за непредставление информации, констатируют они. "Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства", - подчеркивают депутаты.

В этом контексте они обращают внимание, что с момента вступления в силу федерального закона "прошел достаточный срок для выполнения операторами, осуществляющими обработку персональных данных граждан РФ, установленных требований". "Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения", - уверены единороссы.