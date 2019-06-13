Roshen отсудила исключительное право на использование красной ленточки для тортов

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Roshen, которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, к министерству экономического развития и торговли Украины, а также госпредприятию "Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент)" на право регистрации красной ленты на упаковке торта. Об этом свидетельствует решение суда от 3 июня.

"Суд обязал кабинет министров признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий", - сообщает издание "Наши деньги".

Корпорация Roshen является одним из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. Roshen принадлежит Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка "Ротшильд". Ранее в компании заявили, что именно она является владельцем серии торговых марок "Киевский торт", поскольку рецептура и технология производства известного торта была создана в 1956 году на кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая сейчас входит в состав Roshen.

В то же время в "Киевском Булочно-кондитерском комбинате" настаивают, что их компания является владельцем патента от 2011 года и имеет право на использование этикетки для торта "Киевский". В холдинге считают неправомерной регистрацию торта "Киевский" как торговой марки, поскольку на дату подачи заявок на регистрацию от фабрики Roshen его фирменная этикетка использовалась не только компаниями - фигурантами дела, но и другими предприятиями.