Титов предложил ввести в УПК эскроу-счета как страховку от предварительного заключения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) эскроу-счета как страховку от предварительного заключения по экономическим преступлениям.

Эксроу-счет - специальный счет, на котором находится имущество и денежные средства до наступления выполнения определенных обязательств.

"Мы предлагаем ввести в уголовно-процессуальное законодательство эскроу-счета как меру по обеспечению гражданских исков и исполнения наказания в виде штрафа. Перевод на такой счет должен не допускать приостановление операций по счетам организации и избрание в отношении предпринимателя меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил бизнес-омбудсмен ТАСС.

По его мнению, открытие такого счета не должно являться актом признания вины. "В случае, если лицо признано невиновным, а установленный судом ущерб ниже, чем вменялся на этапе следствия, соответствующая часть средств возвращается", - добавил он.

Титов считает, что за экономические нарушения должна наступать экономическая ответственность. "Вместо наказания в виде лишения свободы за преступления в сфере экономики, а также за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием целесообразно предусмотреть применение уголовного наказания в виде штрафа, кратного размеру причиненного ущерба", - заключил он.