Белгородские депутаты снизили транспортный налог на 50% для автомобилей на газу

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты Белгородской областной думы на очередном заседании в четверг приняли поправки в закон, предусматривающие снижение транспортного налога на 50% для автомобилистов, использующих газ в качестве топлива. При этом от уплаты налога до 2024 года освобождаются владельцы транспорта с электрическим двигателем, сообщил начальник департамента экономического развития региона Олег Абрамов.

Как сообщалось, в 2018 году Белгородский регион стал пилотной областью по переходу на газомоторное топливо. Планируется, что применение подобного топлива позволит через пять лет добиться ежегодной экономии порядка 5 млрд рублей.

"Закон предусматривает установление в 2019-2023 годах пониженной на 50% ставки при уплате транспортного налога для лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства, оборудованные для использования природного газа в качестве моторного топлива, также освобождение от уплаты транспортного налога для лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства, оборудованные исключительно электрическими двигателями", - сказал Абрамов.

По словам начальника регионального департамента экономического развития, в том числе благодаря новым налоговым льготам за три года в Белгородской области на газомоторное топливо планируется перевести около 20 тыс. автомобилей. Изменения в законе должны повлиять и на улучшение экологии, в частности выбросы в атмосферу при сжигании сократятся в 3,2 раза на каждую тонну топлива.