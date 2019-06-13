Программист в Петербурге выиграл спор с участием "дочки" Amazon об интеллектуальном праве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск программиста Антона Мамичева против компании Amazon - Amazon Technologies inc и швейцарской компании Veeam Software о защите интеллектуальной собственности. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, ответчики должны выплатить заявителю 23 млн рублей.

Третьим лицом по иску проходит крупнейший в мире регистратор доменных имен в интернете GoDaddy.com. В исковом заявлении Мамичев просил взыскать 43,8 млн рублей.

"Суд требования истца удовлетворил частично. <…> Всего взыскано судом 23 млн рублей. Кроме того, с ответчиков взыскана госпошлина", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по мнению истца, ответчики нарушили права на интеллектуальную собственность - Мамичев утверждает, что является автором программы eLearning Metadata Manager (программа для разработчиков курсов электронного обучения), которую он создал во время работы в компании "Интервим", являющейся дочерней фирмой швейцарской Veeam Software. После увольнения истец обнаружил, что компания использует программу в коммерческих целях, а из ее программного кода удалена информация о том, что он является автором. От американской Amazon Technologies inc он требовал удалить экземпляры программы со своих серверов, где она хранится. Кроме взыскания 43,8 млн рублей, истец требовал запретить компании использовать его программу.

Приморский районный суд удовлетворил это требования и, признав Мамичева автором программы eLearning Metadata Manager и его исключительное право на ее использование, запретил ООО "Интервим" и Veeam Software Group GmbH использовать программу любым способом.

О компаниях

Amazon Technologies inc - дочерняя компания Amazon, которая является крупнейшей в мире по обороту товаров и услуг в интернете.

Veeam Software - швейцарская компания по разработке программного обеспечения. Она специализируется на производстве программного обеспечения для крупных фирм и программ для резервного копирования информации. Офисы компании расположены в 30 странах.