Дальрефтранс начал осуществлять перевозки куриного мяса и субпродуктов в Китай

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Дальрефтранс осуществил первую отправку курицы из Томска в Китай в мае этого года, следует из сообщения компании.

"В мае 2019 Дальрефтранс осуществил первую отправку курицы из Томска в Китай по мультимодальному маршруту через Владивостокский морской торговый порт с соблюдением температурного режима на всем пути следования", - говорится в сообщении.

Срок доставки от птицефабрики до склада получателя составил 28 дней.

7 ноября 2018 года между Россией и Китаем состоялось заключение протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появляются у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него. 1 марта 2019 года российские производители направили первую партию отечественной птицеводческой продукции.