На возведение газозаправочных станций в Белгородской области направят 6,4 млрд рублей

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Около 6,4 млрд рублей в ближайшие три года планируется направить на строительство газозаправочных комплексов в Белгородской области, сообщил в четверг на заседании облдумы начальник департамента экономического развития региона Олег Абрамов. Для инвесторов снизят налог на имущество.

"В рамках реализации пилотного проекта на территории области по развитию рынка газомоторного топлива на 2019-2021 годы на территории области планируется построить 47 газозаправочных комплексов с инвестициями в 6,4 млрд рублей", - сказал Абрамов.

Для создания благоприятных условий для инвесторов, строящих газовые заправки в области, депутаты одобрили изменения в закон о налоге на имущество организаций. Льготы коснутся тех, кто ведет раздельный учет имущества. При обычной ставке налога на имущество в 2,2% организации, развивающие рынок газомоторного топлива в Белгородской области, в первый год реализации своих проектов заплатят 0,5% ставки, во второй год - 1%, в третий - 1,5%.

В 2018 году Белгородская область стала пилотным регионом по переходу на газомоторное топливо. Планируется, что применение подобного топлива позволит через пять лет добиться ежегодной экономии порядка 5 млрд рублей в год.