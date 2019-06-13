Прожиточный минимум в КБР вырос на 12,5% в первом квартале 2019 года

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии (КБР) в первом квартале 2019 года возросла более чем на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и составила 11 тыс. 801 рубль. Об этом сообщил в четверг министр труда и социальной защиты республики Алим Асанов на заседании правительства региона.

"Величина прожиточного минимума на душу населения по социально-демографическим группам населения КБР за I квартал 2019 года [...] на душу населения составила 11 тыс. 801 рубль, темп роста почти 12,5%, трудоспособное население - 12 тыс. 191 рубль (прирост 11,8%), пенсионеры - 9 тыс. 124 рубля (плюс 10,5%) и дети 12 тыс. 952 рубля (15,3% прирост)", - сказал Асанов.

Величина высчитана на основании стоимости потребительской корзины и данных службы статистики. На основе этого показателя производятся расчеты по социальным выплатам.