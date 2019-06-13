Пеллегрини: словацкие компании могут предъявить РФ счет за ущерб от некачественной нефти

БРАТИСЛАВА, 13 июня. /ТАСС/. Две словацких компании Transpetrol и Slovnaft могут предъявить России претензии за ущерб от прокачанной в апреле-мае текущего года по нефтепроводу "Дружба" некондиционной российской нефти. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини по итогам своей поездки в РФ.

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"Размер возможного ущерба для Transpetrol должен быть известен к концу текущего года, - отметил он. - Специалисты пока не прогнозируют негативные последствия [от прокачки загрязненной нефти] для этой словацкой компании - оператора по транспортировке нефти. В случае выявления ущерба и вычисления его размера Transpetrol приступит к решению вопроса получения компенсации от российской стороны".

Transpetrol, как подчеркнул Пеллегрини, заинтересована в выяснении причины возникшей ситуации с поставками загрязненной российской нефти. Она настаивает на "принятии действенных мер по устранению или минимизации риска" возникновения такой ситуации в будущем.

Компанией Slovnaft, владеющей специализирующимся на переработке российской нефти одноименным заводом в Братиславе, сформирована группа экспертов по оценке возможного ущерба от поставок некачественной нефти.

"Только после того, как появятся результаты экспертизы [проведенной данной группой], будет принято решение о возможном обращении Slovnaft к российской стороне за выплатой соответствующей компенсации", - сказал премьер Словакии.