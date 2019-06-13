В Калининградской области начал работу янтарный кластер

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Янтарный кластер, объединивший около 30 предприятий отрасли, включая Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом) начал работу в Калининградской области. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор комбината Михаил Зацепин.

"В рамках кластера мы уже открыли совместный магазин в Храброво, он пользуется очень большой популярностью и естественно, там очень большая прибыль, показывает очень хорошие результаты", - сказал Зацепин, уточнив, что в новой торговой точке свою продукцию представили ведущие предприятия отрасли, вошедшие в кластер.

Руководитель представительства Калининградской области в Москве Денис Салий отметил, что калининградский кластер предприятий янтарной отрасли объединил занятые добычей и переработкой янтаря. В обеспечении деятельности кластера участвует фонд микрофинансирования региона, крупные финансовые организации, образовательные учреждения, которые с учетом потребностей отрасли и запросов участников кластера могут готовить необходимых для отрасли специалистов. "Те эффекты, которые мы ожидали от янтарного кластера, уже реализуются, они объединили участников, они позволяют им готовить предложения, в том числе для правительства Калининградской области", - сказал он, отметив, что с учетом этого становится яснее, какие шаги нужно делать в первую очередь для развития отрасли.

По данным властей Калининградской области, на предприятиях кластера занято порядка 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций кластера на горизонте планирования до 2023 года оценивается в 2,8 млрд рублей. Среди перспективных совместных проектов - создание технопарка со специализацией на производстве янтарной продукции в поселке Коврово, пространства для креативных индустрий и ювелирного дизайна в Калининграде, а также большой проект реконструкции и модернизации горно-добычного комплекса Янтарного комбината.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный, где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. т. В 2018 году добыча составила рекордные 500 т, превысив показатель 2017 года - 453 т - более чем на 10%.