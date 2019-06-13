Путин поручил к 30 июня подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к концу июня завершить подготовку проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 30 мая совещания на эту тему.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений... обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии. Срок - 30 июня 2019 года", - говорится в одном из поручений.

В свою очередь, Минкомсвязи РФ совместно со Сбербанком, "Газпром нефтью" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) поручено до 20 июня обеспечить рассмотрение проекта данной национальной стратегии экспертным сообществом.

До конца октября текущего года правительству РФ также поручено утвердить в рамках национальной программы "Цифровая экономика" федеральный проект, направленный на реализацию данной национальной стратегии, включая трехлетний план мероприятий.