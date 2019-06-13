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Строительство обхода Краснодара начнут осенью 2019 года

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, проектирование Дальнего западного обхода уже завершено

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Дорожники осенью 2019 года начнут строительство Дальнего западного обхода на Кубани, который позволит снизить загруженность улиц в центре города и улучшить транспортную логистику в регионе, написал у себя на странице в Facebook губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что государственная компания "Автодор" разработала проект по строительству скоростной дороги М-4 "Дон" на участке дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК), которая позволит без пробок доехать до моста через Керченский пролив. На дороге будет организовано движение по четырем полосам в оба направления с разделенными встречными потоками. В рамках объекта предусмотрено строительство трех транспортных развязок, четырех мостовых сооружений и 20 путепроводов.

"Проектирование Дальнего западного обхода уже завершено, госэкспертиза дала по проекту положительные заключения. Само строительство должно начаться нынешней осенью", - говорится в сообщении Кондратьева.

Ранее сообщалось, что пробки являются серьезной проблемой для Краснодара. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", иногда они достигают максимальных 9-10 баллов. При этом в город ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет. С открытием Крымского моста нагрузка на дорожную сеть Краснодарского края увеличилась, через Краснодар следуют большое количество грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку различных видов продукции на территорию Крыма.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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