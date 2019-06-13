В Госдуме предложили увеличить штрафы для поисковиков за повторные нарушения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в четверг внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов в тех случаях, когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для поисковых порталов санкции за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой хранятся данные об онлайн-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. Делается это с тем, чтобы поисковики после подключения к системе удаляли из выдачи сайты, внесенные в черные списки. Кроме того, предусмотрены штрафы за выдачу пользователям ссылок на запрещенные ресурсы.

Если поисковый сервис повторно нарушил эти нормы, то, согласно тексту законопроекта, штраф для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и для юридических лиц - от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Отдельно авторы предлагают ввести повторные штрафы за выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения суда, или копий заблокированных сайтов. В случае повторного нарушения данной статьи предлагается ввести такие же штрафы для граждан и должностных лиц, как и в предыдущем случае. Максимальный штраф для юридического лица составит от 1,5 млн рублей до 3 млн.