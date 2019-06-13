В СФ поддержали введение штрафов до 18 млн рублей за хранение данных россиян за рубежом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддерживает внесенный депутатами законопроект, предусматривающий введение штрафов в размере до 18 млн рублей за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян.

Депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессараб внесли в четверг соответствующую инициативу на рассмотрение Госдумы.

"Да, поддерживаем. Закон должен работать", - сказал Клишас ТАСС, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Совете Федерации внесенный проект.

За невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, предлагается установить штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение штрафы для граждан могут составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей.

Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований о локализации баз данных не предусмотрено.