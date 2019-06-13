МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Слушания по цифровой экономике пройдут в Госдуме 8 июля. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"8 июля будут слушания по цифровой экономике. Ожидается, что в них примут участие министр экономики Максим Орешкин, глава Минкомсвязи Константин Носков", - сказал спикер, не исключив также участие в мероприятии главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В начале марта Орешкин должен был принимать участие в "правительственном часе" в Госдуме, однако он был перенесен после того, как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году.