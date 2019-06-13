Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проекты о повышении окладов месячного денежного содержания госслужащих на 4,3% с 1 октября 2019 года. Проекты соответствующих указа президента и постановления правительства опубликованы в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, проектом указа предусматривается повышение (индексация) окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы с 1 октября 2019 года на 4,3%", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Из его текста следует, что предлагается повысить оклады сотрудников МИД РФ, федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной госслужбы и размеры месячных окладов федеральных госслужащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы, а также госслужащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции.

Минтруд также подготовил проект постановления правительства РФ о повышении с 1 октября 2019 года на 4,3% размеров должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Отмечается, что реализация проектов будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов.