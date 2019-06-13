Ежемесячный объем импорта нефти США из стран ОПЕК упал до самого низкого за 33 года уровня

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Объем ежемесячного импорта нефти в США из стран - членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократился до самого низкого за последние 33 года показателя, достигнув в марте 2019 года 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило в четверг Информационное управление при Министерстве энергетики США.

"Объем поставок в США нефти странами - членами ОПЕК в марте 2019 года составил 1,5 млн баррелей в сутки, самый низкий уровень с марта 1986 года. Импорт сырой нефти в США из стран - членов ОПЕК в целом сокращался в течение предыдущего десятилетия, поскольку повышался уровень добычи нефти в стране", - отмечается в документе.

С начала 1980-х до конца 2000-х годов доля стран - членов ОПЕК в импорте нефти США составляла примерно 50%. Однако за последнее десятилетие сократился объем импорта нефти в США в целом, а также доля ОПЕК в нем. "Более значительной является доля в импорте сырой нефти США таких не входящих в ОПЕК стран, как Канада, Мексика, Бразилия и Колумбия", - отметили в Минэнерго. В течение последних четырех лет объем только ежегодных поставок канадской нефти в Соединенные Штаты был выше, чем аналогичный показатель всех членов ОПЕК вместе взятых.

В управлении подчеркивают, что в течение первых трех месяцев нынешнего года доля Венесуэлы и Ирака в импорте нефти в США из стран ОПЕК сократилась больше всего. В 2018 году Венесуэла поставляла в США 505 тыс. баррелей в сутки, или 20% от общего объема импорта ОПЕК. В марте нынешнего года этот показатель упал до всего 47 тыс. баррелей нефти в сутки. В течение нескольких недель в марте и мае Соединенные Штаты вообще не импортировали из Венесуэлы нефть. Данная ситуация связана с односторонними американскими санкциями в отношении венесуэльской нефтяной компании "Петролеос де Венесуэла" (PDVSA), а также против энергетического сектора Боливарианской Республики в целом.

Минэнерго связывает сокращение поставок нефти в США другими странами - членами ОПЕК с тем, что организация решила ограничить ее добычу. В ведомстве отмечают, что в 2018 году среди всех членов ОПЕК доля поставок в США нефти была самой высокой у Саудовской Аравии и Ирака. Тем не менее, говорится в документе, за первые три месяца 2019 года их объем импорта упал на 26% и 28% соответственно по сравнению со средними показателями за 2018 год.

В апреле Минэнерго сообщило о том, что Соединенные Штаты в прошлом году почти в два раза увеличили экспорт нефти и довели его до 2 млн баррелей в сутки.