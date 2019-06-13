Медведев назначил Ольгу Гатагову замминистра сельского хозяйства РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Ольги Гатаговой замглавы Минсельхоза РФ. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.
"Назначить Гатагову Ольгу Анатольевну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
До этого назначения с 2018 года Гатагова занимала должность директора административного департамента министерства. С 2012 по 2018 годы являлась сотрудником Россельхозбанка, где возглавляла административно-хозяйственный департамент.