Медведев назначил Ольгу Гатагову замминистра сельского хозяйства РФ

Северный Кавказ

Свыше 500 млн рублей выделили на мелиорацию в Дагестане из бюджета региона в 2019 году

Власти региона отмечают, что это позволит дополнительно получить продукцию сельского хозяйства на 1 млрд рублей

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