Петербургский метрополитен планирует направить до 4,4 млрд рублей на реконструкцию депо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Петербургский метрополитен объявил конкурс на реконструкцию производственной базы электродепо "Дачное", начальная стоимость контракта - 4,4 млрд рублей. Информация о соответствующем конкурсе опубликована на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по реконструкции производственной базы электродепо "Дачное", максимальная (начальная) цена контракта - 4,4 млрд рублей", - сказано в материалах.

В частности, в рамках реконструкции планируется заменить инженерные коммуникации, кабели охранно-пожарной сигнализации, провести усиление конструкций зданий и другие работы.

Петербургский метрополитен включает шесть электродепо и 69 станций на пяти линиях общей протяженностью 119,23 км. Электродепо "Дачное" занимается ремонтом подвижного состава с 1970 года. Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает 40% перевозок в городе, система в среднем перевозит в сутки 2 млн человек.