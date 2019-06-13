{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербургский метрополитен планирует направить до 4,4 млрд рублей на реконструкцию депо

В рамках реконструкции планируется заменить инженерные коммуникации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Петербургский метрополитен объявил конкурс на реконструкцию производственной базы электродепо "Дачное", начальная стоимость контракта - 4,4 млрд рублей. Информация о соответствующем конкурсе опубликована на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по реконструкции производственной базы электродепо "Дачное", максимальная (начальная) цена контракта - 4,4 млрд рублей", - сказано в материалах.

В частности, в рамках реконструкции планируется заменить инженерные коммуникации, кабели охранно-пожарной сигнализации, провести усиление конструкций зданий и другие работы.

Петербургский метрополитен включает шесть электродепо и 69 станций на пяти линиях общей протяженностью 119,23 км. Электродепо "Дачное" занимается ремонтом подвижного состава с 1970 года. Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает 40% перевозок в городе, система в среднем перевозит в сутки 2 млн человек.

Теги
Россия
ПМЭФ-2019
Соглашения Ленинградской области с бизнесом вошли в список крупнейших на ПМЭФ
Всего регион подписал 46 соглашений
Читать полностью