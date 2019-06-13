Украина разместила евробонды на €1 млрд под 6,75% годовых

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Украина разместила еврооблигации на €1 млрд под 6,75% годовых. Об этом сообщил в четверг заместитель главы администрации президента страны Алексей Гончарук.

"Украина разместила евробонды на €1 млрд под 6,75%. Количество заявок желающих купить была в пять раз больше. Это очень хороший результат", - сообщил он в Facebook. Еврооблигации размещены на семь лет.

Как сообщала ранее глава Минфина Украины Оксана Маркарова, накануне украинская делегация проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, для их организации привлекались BNP Paribas и Goldman Sachs International.

Украина вышла на рынок крупных внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму $750 млн под 8,994% годовых (с погашением 1 февраля 2024 года) и десятилетние на $1,25 млрд под 9,750% (с погашением 1 ноября 2028 года). В марте 2019 года Киев дополнительно разместил десятилетние еврооблигации с купоном 9,75% еще на $350 млн.

В Минфине тогда заявили, что привлекаемые средства будут направляться на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных евробондов, размещенных ранее.