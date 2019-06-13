Свыше 500 млн рублей выделили на мелиорацию в Дагестане из бюджета региона в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Более 500 млн рублей направили в Дагестане на мелиорацию из республиканского бюджета. Об этом вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сказал на семинаре-совещании в Махачкале по вопросам развития АПК Дагестана.

"Из республиканского бюджета впервые за последние 20 лет на мелиорацию выделено более 500 млн рублей, что позволит восстановить и реконструировать на современной технологической основе мелиоративную сеть на 17 тыс. га и дополнительно получить продукцию сельского хозяйства на 1 млрд рублей", - сказал он.

Абдумуслимов также добавил, что в ближайшее время будут направлены на согласование в Минсельхоз России программы развития овцеводства и увеличения экспорта баранины, а также развития мелиорации и рисоводства. Он подчеркнул, что благодаря выделяемым федеральным средствам за последние годы реконструирована внутрихозяйственная мелиоративная сеть, обслуживающая более 70 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Кроме того, по его словам, проведена огромная работа на межхозяйственных сетях.

Как уточнили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, впервые за последние 20 лет в республике на мелиорацию выделяется такая сумма в течение одного года. В 2018 году на эту отрасль было выделено около 200 млн рублей, сообщили в ведомстве.

В четверг в Доме Дружбы в Махачкале проходит семинар-совещание под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова по вопросам развития сельского хозяйства в Дагестане. Участие в нем принимают председатель правительства Дагестана Артем Здунов, вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, главы муниципалитетов, руководители территориальных органов федеральных структур, республиканских организаций и учреждений АПК, сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, представители АО "Корпорация МСП".